عدنان جستنيه لـ«النصر»: «الاتحاد لن يكون كوبري»

نواف السالم(صدى):

سخر الناقد الرياضي عدنان جستنيه، من فريق النصر ودفاعه عن فريق الاتحاد، قائلا: «نفسي أصدق أنهم أصبحوا غيورين على مصلحة الاتحاد».

واستكمل جستنيه، تغريدته عبر حسابه على موقع «تويتر»: « أصبح همهم الأول والأخير الدفاع عن حقوق الاتحاد، أصبحوا الباحثين عن العدالة وتطبيق القانون، أصبحوا أعداء لمن كان سبباً في سلب حقوق العميد، أصبحوا مقهورين ممن تسبب في هزيمة الاتحاد»، مضيفا: « الاتحاد لن يكون كوبري لتحقيق مصالحكم.. إلعبوا غيرها».