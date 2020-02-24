عدنان جستنيه لـ«النصر»: «الاتحاد لن يكون كوبري»
سخر الناقد الرياضي عدنان جستنيه، من فريق النصر ودفاعه عن فريق الاتحاد، قائلا: «نفسي أصدق أنهم أصبحوا غيورين على مصلحة الاتحاد».
واستكمل جستنيه، تغريدته عبر حسابه على موقع «تويتر»: « أصبح همهم الأول والأخير الدفاع عن حقوق الاتحاد، أصبحوا الباحثين عن العدالة وتطبيق القانون، أصبحوا أعداء لمن كان سبباً في سلب حقوق العميد، أصبحوا مقهورين ممن تسبب في هزيمة الاتحاد»، مضيفا: « الاتحاد لن يكون كوبري لتحقيق مصالحكم.. إلعبوا غيرها».
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 8 دقائق
جستينيه مضطرب ولابس ثوب زعيقي اثناء مبارة العميد في الليله السوداء والتحكيم الاسود ياعدنان جميع الجماهير بكافة الوانها وقفت مع الاتحاد وادركت ان حقه مسلوب في تلك الليله وليس الاعلام والجماهير النصراويه حتى الاهلاويه وقفوا مع العميد بينما انت في نلك الليله تبتسم ولم تحرك فيك تلك الظروف ساكنا
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 8 دقائق
جستينيه مضطرب ولابس ثوب زعيقي اثناء مبارة العميد في الليله السوداء والتحكيم الاسود ياعدنان جميع الجماهير بكافة الوانها وقفت مع الاتحاد وادركت ان حقه مسلوب في تلك الليله وليس الاعلام والجماهير النصراويه حتى الاهلاويه وقفوا مع العميد بينما انت في نلك الليله تبتسم ولم تحرك فيك تلك الظروف ساكنا