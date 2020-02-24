«سوني» تكشف عن هاتفها الجديد بمزايا مذهلة

وكالات(صدى):

كشفت شركة سوني، عن هاتفها الجديد Sony Xperia 1 II ، وذلك بمزايا مذهلة .

وأكدت الشركة، أن Sony Xperia 1 II يوفر أحدث معالجات، وكاميرا مجددة، ودعماً لشبكات الجيل الخامس، وشاشة 4K HDR OLED بقياس 6.5 إنش مع نسبة عرض إلى ارتفاع سينمائية 21:9.

أما الكاميرا، فهي خلفية ثلاثية العدسة توجد على الجانب الأيسر من الهاتف، بالإضافة إلى وجود عدسة أساسية بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابيكسل.

وأفادت بأن الكاميرا توفر مستشعرات أكبر وعدسات أسرع، ولديها ميزات مثل Eye Autofocus في الوقت الحقيقي، إلى جانب مستشعر 3D iTOF، مما يساعد على زيادة سرعة التركيز.

وتأتي الكامير الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل موجودة في الحافة العلوية.

وأوضحت أن الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 865 الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ولديه 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، كما أنه داعم لتصنيف IP65/IP68 لمقاومة المياه والغبار.

ولفتت إلى أن البطارية سعتها 4000 ميلي أمبير داعمة للشحن اللاسلكي.