وصفتان طبيعيتان لزيادة الخصوبة لدى الرجل

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجريت في Massachusetts Institute of Technology في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الزبادي هو من أكثر أنواع الطعام فعالية في ما يتعلق بزيادة الخصوبة لدى الرجال.

وأوضح باحثون من جامعة إلينويز، أن تناول السوشي ينعكس بشكل إيجابي جداً على القدرة الإنجابية لدى الرجال؛ بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من أحماض الأوميغا 3؛ ناصحين بتناول هذين المكونين ولو بكميات معتدلة في حال الرغبة في الإنجاب.

ومن الضروري التمييز بين اللبن الزبادي والحليب المخمر. فالنوع الأخير يحتوي على أنواع بكتيريا مختلفة عن تلك التي يحتوي عليها اللبن؛ بينما الزبادي ليس غنياً بالدهون الضارة حيث تشكل نسبة تتراوح بين 0 و4% فقط من تركيبته بحسب الحليب الذي استخدم لصنعه.