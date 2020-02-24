«المنتشري» يدشن مهام واعمال السلامه بالمباني العاليه

عطيه اليوسف(صدى):

دشن ‏سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشرى هذا اليوم

الاثنين ١٤٤١/٦/٣٠ الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٤ ورشة عمل (مهام وأعمال المختص بأعمال السلامة في المباني العالية) بمقر الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة بحضور ملاك ومستثمري ومسئولي السلامة في المباني العالية بمحافظة جدة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من ضباط السلامة والعمليات بالمنطقة.

وقد تم خلال الورشة التأكيد على وجود ادارات ومسئولي وفريق سلامة في المباني العالية بحيث يكونوا مؤهلين ومدربين للقيام بالمهام والواجبات التي تضمنتها اللائحة المنظمة لذلك وفقا لطبيعة تلك المباني، والتركيز على دورهم الفعال في متابعة متطلبات السلامة والوقاية والحماية من الحريق وجاهزيتها والتدريب على استخدامها إضافة لدورهم الهام في حالات الطوارئ من أجل ايجاد بيئة آمنه لمستخدمي وقاطني تلك المباني.

وفي نهاية برنامج الورشة تم فتح المجال للنقاش واعتماد عدد من التوصيات التي تؤكد على أهمية وجود ادارات ومسئولي السلامة وتفعيل دورهم على الوجه المطلوب، تلى ذلك تكريم المشاركين والحضور .