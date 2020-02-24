وزارة الثقافة تثير الجدل بـ «فيديو» غامض

سعيد العجل(صدى):

أثارت وزارة الثقافة، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بعدما نشرت مقطع فيديو غامض عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وشمل الفيديو الذي نشرته وزارة الثقافة، مشاهد من بعض المناطق الأثرية في المملكة لتكتب بداخله 25 فبراير؛ فيما علقت عليه قائلة: ” 13/16 “؛ لتعلو التساؤلات عن المقصود بهذه الأرقام المرفقة بالمطقع.

وعلى جانب آخر، كشفت الوزارة عن صورة لطوابع لتعلق عليها: ” ‏يتألف عمل “طوابع تذكارية” المتواجد ضمن معرض “فن جدة 39 21″، من مجموعة مختومة من الطوابع تمثل البيئة والكوارث الطبيعية التي حدثت منذ معاهدة التغير المناخي عام 1992م ” .