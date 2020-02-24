وزير الشوؤن البلدية والقروية المكلف في زيارة لمعرض أمانة الحدود الشمالية

فاطمه الرويلي(صدى):

زار معالي وزير الشوؤن البلدية والقروية المكلف الدكتور / ماجد عبدالله القصبي اليوم ،معرض امانة منطقة الحدود الشمالية ، في ملتقى الاستثمار البلدي ( فرص ) الذي تنظمه الوزارة بمدينة الرياض .

وعرضت فيه اكثر من سبعة وتسعين فرصة استثمارية واشرف على المعرض المهندس شمام الشمري امين منطقة الحدود الشمالية .

وستعرض الامانة والبلديات مالديها من استثمارات امام جميع الزوار وتعرض قصص من النجاح.

وتقوم الامانة بعمل كافة التسهيلات لجذب المستثمرين بتوجيهات من صاحب السمو الملكي امير منطقة الحدود الشمالية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين .