محام عمرو دياب يفتح النار على محمد رمضان

القاهرة(صدى):

ردّ المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي المطرب المصري عمرو دياب، على اتهامات الفنان محمد رمضان بالوقوف وراء حملة الطيار أشرف أبو اليسر ضده لأنه موكل الطيار في ذات الوقت.

وقال المحامي في بيان له « أنا محامي للنجوم ومنتجين ورياضيين كثيرة على سبيل المثال لا الحصر؛ منهم الفنان هاني رمزي، الفنان أحمد عز، والفنان عمرو سعد، والمطرب أحمد سعد والفنانة نيرمين الفقي والفنانة داليا البحيري والفنانة نور والفنان إيهاب توفيق » .

وأضاف: « وأيضا شركات إنتاج عديدة منها شركة فيردي والأستاذ محمد عبدالمتعال وشركة anb الأستاذ أحمد نور والأستاذ ممدوح شاهين والأستاذة سارة الطباخ وفي المجال الرياضي الكابتن حسام حسن والكابتن عصام الحضري والكابتن هشام حنفي والكابتن شادي محمد والكابتن حسن شحاته والكابتن إبراهيم حسن والكابتن وليد سليمان والكابتن عبدالله السعيد والكابتن محمود متولي وغيرهم كثير » .

وتابع : « أما بخصوص رفع دعوى عليه والقضاء أنصفه فإن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكماً حضورياً نهائياً بتغريمه 102جنيه والتعويض المدني المؤقت 10001 جنيه بتاريخ 26-6-2019 » .