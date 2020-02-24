استخراج سيخ حديدي من بطن طفل في مستشفى شقراء العام

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى شقراء العام من استخراج جسم حديدي «سيخ» نافذ إلى بطن طفل من الجهة الأماميةوخروجه من الجهة الأخرى .

وتفصيلاً أوضح مدير مستشفى شقراء العام الاخصائي / ياسر العطني أن الطفل حضر الى المستشفى ، وهو يعاني من إصابة شديدة في البطن عبارة عن دخول جسم حديدي «سيخ» .

حيث تم تشكيل فريق طبي متخصص، وبعد إجراء عدد من الفحوصات اللازمة تقرر إدخال الطفل إلى غرفة العمليات؛ لإجراء عملية استخراج للجسم الحديدي وتنظيف منطقة الإصابة، والتي تمت بنجاح، ويتمتع الطفل حاليا بصحة مستقرة.

وكانت “صحة الرياض” أعلنت في وقت سابق عن بدء العمل في عمليات العيون بمستشفى شقراء العام بعد تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، ودعمها بكوادر وتجهيزات طبية، لتسهم في تقديم الخدمة العلاجية للمراجعين على الوجه الأكمل.

وأضافت أنها دعمت مؤخراً عدد من المستشفيات التابعة لها بكوادر طبية في تخصصات مختلفة لسد إحتياجاتها ، وذلك سعياً لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في أماكن تواجدهم وتمكين أفراد المجتمع من تلقي الخدمات الصحية التي ترقي لتطلعاتهم حيث تم دعم هذه المستشفيات بأطباء إستشاريين وأخصائيين إضافة إلى تخصصات الباطنية، طبيب عام، الأشعة، العيون.

وذكرت “صحة الرياض” أن هذه الخطوة تسهم في تقليص قوائم الانتظار والتوسع في عمليات اليوم الواحد والعمليات الكبرى.

ومن جانبه نوه مدير مستشفى شقراء العام الاخصائي / ياسر العطني ، بالدعم اللامحدود من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، وكذلك المتابعة المستمرة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة ، على كل ماقدموه من دعم ومتابعة ، وجهود لما لذلك من اثر كبير في رفع مستوى جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات الطرفية .