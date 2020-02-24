إحالة 10 مدينين إلى النيابة العامة لـ «شبهة استغلال»

جدة(صدى):

تقدم 10 مدينين بطلبات إفلاس؛ إلى دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة، وهو ما دفع المحكمة لإحالة طلباتهم إلى النيابة العامة، لمنع استغلال الإجراء.

وعقدت جلستان في المحكمتين التجاريتين بجدة والرياض، للفصل في الطلبات، والتي من بينها اعتماد قائمة مطالبات في دعوى إفلاس شركة مقاولات كبرى، تجاوز عدد أطراف دائنيها 10 آلاف طرف.

وعقدت المحكمة جلسات متعددة لنظر اعتراضات الدائنين من جهات حكومية وبنوك وشركات متنوعة النشاطات وعاملين، وفي النهاية تم رفض المطالبات كليا وجزئيا وصدر حكم قضائي بالتسوية.