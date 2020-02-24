أكثر من 6335 مستفيد من البرامج التوعوية في «إرادة الدمام» خلال العام الماضي

بدر الحارثي(صدى):

قدم مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام ( أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ) أكثر من 412 نشاط توعوي خلال عام 2019م استهدف أكثر من 6335 شخص يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والمدارس وذلك بهدف إيصال رسالة المجمع الوقائية والعلاجية لأفراد المجتمع .

وأكد المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد بن علي الزهراني أن المجمع حريص على إيصال الرسائل الوقائية والعلاجية من خلال فريق طبي متخصص في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال المشاركة بالفعاليات الصحية والموسمية للتعريف بالمرض النفسي وطرق التعامل مع المريض وأهمية فهم طبيعة المرض ،إضافة إلى إيصال رسالة المجمع الوقائية لبرنامج علاج الإدمان .

وأوضح الدكتور الزهراني أن المجتمع بحاجة الى إيجاد برامج وقائية وخاصة في مجال علاج الإدمان من خلال استهداف فئة المراهقين ببرامج مشتركة بين قطاعات المجتمع كافة سواَ كانت مؤسسات حكومية أو خاصة أو اجتماعية تطوعية والاستفادة من خبرات الجهات ذات العلاقة بمجال التوعية والوقاية بمجال علاج الإدمان على المستوى المحلي والإقليمي ، في حين أن خطر المخدرات الكيميائية أصبح أكثر ضرر وفتكاً بالشباب حيث أن فترة العلاج قبل 10 أعوام اختلفت بسبب تركيبة المواد المخلفة للمزاج مما يودي إلى تلف الموصلات العصبية والتي تحتاج الى تدخل دوائي وفترة علاج أطول من السابق .

وأشار إلى أن المجمع شارك العام الماضي 2019م في 17 فعالية صحية و قدم 416 محاضرة تثقيفية من خلال استقبال أكثر من 6335 زائر تلقوا شرح وتعريف بطبيعة الإمراض النفسية وأهم العوامل المساعدة في إيصال رسالة المجمع الوقائية لخطر المخدرات والمؤثرات العقلية ، إضافة إلى 421 مشاركة صحية قدم خلالها أكثر من 8000 مادة توعوية من خلال مشاركة عدد من أعضاء الفريق العلاجي .