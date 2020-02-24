كارلوس إدواردو يقرر مصيره مع الهلال خلال أسبوع

نواف السالم(صدى):

مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، مع الهلال، وتلقيه عروضا احترافية من أندية آسيوية وبرازيلية، تزيد التوقعات في أن يكون هذا هو الموسم الأخير له مع الفريق.

وعلى مدار الـ5 سنوات منذ انتقال إدواردو إلى صفوف الهلال، يحصل على عروض من أندية كبرى أبرزها نادي جريميو البرازيلي.

ولم يحسم اللاعب موقفه، حيث ينتظر وصول وكيل أعماله مارسيلو بينهيرو، هذا الأسبوع إلى الرياض، لمناقشة العروض وتحديد مصيره، خصوصا وأن الهلال يحاول تمديد العقد للاستفادة من أداء المحترف البرازيلي.