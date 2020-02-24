طفلة الـ4 أعوام تتسبب في تطليق والدتها بسبب ألفاظها المشينة

القاهرة(صدى):

رفع زوج مصري، دعوى تطليق للضرر ضد زوجته، التي تُعلّم ابنته السلوكيات الخاطئة والألفاظ المشينة.

وأوضح الزوج في المحكمة، أن تزوج تقليديًا من زوجته لمدة خمس سنوات، لكنه لاحظ منذ اليوم الأول أنها تتلفظ بألفاظ مشينة بشكل مستمر.

وأكد أنه حاول معها مرارًا أن تترك تلك الألفاظ والتصرفات الخاطئة، إذ تكلّم معها بالحُسنى ولم يُجدي وتشاجر معها ولم يُجدي، حتى ضربها وطردها من المنزل.

وأفاد بأنه تحمّل ذلك لمدة 5 سنوات وأنجب فيها ابنته، لكنه قرر تطليقها بسبب ما تُعلّمه لابنتهما من سلوكيات وألفاظ غير لائقة.