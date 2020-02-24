طفلة الـ4 أعوام تتسبب في تطليق والدتها بسبب ألفاظها المشينة
رفع زوج مصري، دعوى تطليق للضرر ضد زوجته، التي تُعلّم ابنته السلوكيات الخاطئة والألفاظ المشينة.
وأوضح الزوج في المحكمة، أن تزوج تقليديًا من زوجته لمدة خمس سنوات، لكنه لاحظ منذ اليوم الأول أنها تتلفظ بألفاظ مشينة بشكل مستمر.
وأكد أنه حاول معها مرارًا أن تترك تلك الألفاظ والتصرفات الخاطئة، إذ تكلّم معها بالحُسنى ولم يُجدي وتشاجر معها ولم يُجدي، حتى ضربها وطردها من المنزل.
وأفاد بأنه تحمّل ذلك لمدة 5 سنوات وأنجب فيها ابنته، لكنه قرر تطليقها بسبب ما تُعلّمه لابنتهما من سلوكيات وألفاظ غير لائقة.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2882 ] نشر منذ 28 دقيقة
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46725 ] نشر منذ 10 دقائق
البنت من تحت امها