وحّدي لون بشرتك بعد المكياج على الطريقة الكورية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتمد النساء الكوريات طريقة سهلة لتوحيد لون البشرة بعد تطبيق المكياج، ويُطلق عليها اسم jamsu.

ويمكن تطبيق الطريقة بعدة خطوات أولها تنظيف البشرة جيداً لتنقيتها من كل الأوساخ والبقايا والجزئيات الضارة.

وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة باستخدام الكريم المناسب، ثم تطبيق كريم الـBB ومستحضر إخفاء الهالات السوداء تحت العينين.

والخطوة الرابعة يتم فيها تغطية الوجه بطبقة من البودرة البيضاء، ثم يغمس بعد ذلك في حوض يحتوي على الماء النظيف لمدة لا تزيد عن 30 ثانية.

ويمكن تربيت البشرة بمنشفة ناعمة ونظيفة لتجفيفها قليلاً، ثم يمكن وضع لمسات المكياج النهائية من خلال رسم العينين والفم.