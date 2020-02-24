تحطم صاروخ بـ «مجنون» حاول إثبات أن الأرض ليست كروية

واشنطن(صدى):

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحكم صارخ صنعه المغامر الأمريكي المثير للجدل مايك هيوز (64 عامًا)؛ لإثبات نظريته بأن الأرض ليست كروية ليلقى مصرعه بعد سقوط الصاروخ في قرية خاصة بالقرب من بلدة بارستو.

وكان الرجل الملقب بـ ” المجنون ” يصور فيلمًا لبرنامج “رواد فضاء صنعوا أنفسهم”، ضمن سلسلة جديدة على القناة تتضمن تقارير حول أفراد حاولوا الصعود إلى السماء من خلال تصنيع صواريخهم الخاصة؛ حيث: “كان يحلم دائمًا بالقيام بهذه المهمة”.

وفي السياق نفسه، انطلق الصاروخ مع تمزّق المظلة أثناء الإقلاع؛ ليحلّق لنحو 10 ثوانٍ في الفضاء قبل أن يهبط مجددًا ليصطدم بالأرض.