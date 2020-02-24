شاهد فوضى في المطار إثر رفص الكويتيين العائدين من إيران الحجر الصحي

وكالات(صدى):

وثّقت مقاطع فيديو، ردة فعل كويتيين عائدين من إيران إلى بلادهم، على إجراءات وزارة الصحة في المطار بشأن مكافحة فيروس «كورونا».

وأوضحت المقاطع، المواطنين يرفضون إجراءات وزارة الصحة، فيما يؤكد أفراد الوزارة بأن تلك الإجراءات مهمة لصحتهم وصحة الكويتيين.

وظهرت في المقاطع، فوضى في أحد مطارات الكويت إثر الاشتباك بين الطرفين لفظيًا .

يأتي ذلك بعد تفشي الفيروس في عدة مدن إيرانية الأمر الذي دفع الجاليات الأجنبية هناك إلى مغادرة إيران.