المملكة أقوى دولة عربيًا لعام 2020

الرياض(صدى):

حصلت المملكة على المركز الأول عربيا لعام 2020، والمركز العاشر في ترتيب الدول الأقوى في العالم.

وجاء في المراكز الخمس الأولى عالميا، وفقاً للتصنيفات السنوية للقوة في تقارير الأخبار الأمريكية، كل من الولايات المتحدة، روسيا، الصين، ألمانيا، والمملكة المتحدة.

وتم تصنيف الدول الأقوى، بناء على تقارير وجاء تصنيف أقوى دول العالم بناء على تحليل تقارير عناوين الأخبار وصناع السياسة والأنماط الاقتصادية العالمية، حيث أن الولايات المتحدة عادة ما تصف المملكة باسم «عملاق الشرق الأوسط».