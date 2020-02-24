الشاي الأسود يُقلل تساقط الشعر ويُعالج البشرة

أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض النساء من مشاكل في الشعر والبشرة، سواء من ناحية التساقط أو التلف أو جفاف البشرة وظهور الهالات السوداء.

ويُعد الشاي الأسود أحد أبرز العناصر التي تساعد في الاهتمام بالشعر والبشرة، إذ أنه يحتوي على مضادات الأكسدة والتي تعمل على إزالة السموم من الجسم، و يمكّن الجسم من مكافحة الالتهابات، وشفاء نفسه، وبناء مناعته.

كما يحتوي الشاي الأسود على الفلافونويدات التي تساهم في منع التهابات الجلد، وكذلك توضع أكياس الشاي تحت العين إذا كانت تعاني من الانتفاخ وذلك عبر نقع كرة القطن في الشاي الأسود ووضعها تحت العينين لمدة 15 دقيقة أو نحو ذلك كل يوم.

وكشفت الأبحاث الحديثة أن الشاي الأسود يساهم في الإسراع من تجديد أنسجة البشرة المصابة أو المشقوقة، إضافة إلى أن الكافيين الموجود في المشروب يُقلل من إنتاج هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون الذي يعتقد أنه يسبب تساقط الشعر.