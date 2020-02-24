بالفيديو.. القبض على قائد مركبة قاوم رجال الأمن وصدم سيارة متعمدا في الجوف

الجوف(صدى):

أصدرت شرطة الجوف بياناً حول مقطع الفيديو الذي أظهر مواطنا يقاوم الجهات الأمنية ويصطدم بسيارة بشكل متعمد في محافظة طبرجل.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، إن دوريات شرطة محافظة طبرجل رصدت، أثناء أدائها مهماتها اليومية، قائد مركبة يقودها بحالة غير متزنة.

وأضاف النومس عند محاولة استيقافه قاوم رجال الأمن وتعمد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق ما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية.

وأشار إلى أنه اتضح بالقبض عليه أنه كان في حالة انفعال شديد ويعاني من اضطرابات نفسية، حيث تمت إحالته للمستشفى للوقوف على حالته الصحية والنفسية واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.