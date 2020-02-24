تدشين 21 مركزاً للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية والبداية في 5 مناطق بالمملكة

محمد السعران(صدى):

دشنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية اليوم المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية من خلال إطلاق 21 مركزاً في 5 مناطق على مستوى المملكة وهي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم والعاصمة الرياض وذلك لتسهيل الوصول للمعلومات التقنية المحلية والخدمات المتعلقة بمجالات الملكية الفكرية للجهات الأعضاء في الشبكة.

وخلال ذلك تم توقيع 6 اتفاقيات مع القطاع الحكومي والخاص لكل من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة طيبة وجامعة عفت ومدينة الملك فهد الطبية والمجلس الصحي السعودي وشركة I-be ، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د.عبدالعزيز بن محمد السويلم وحضور ممثل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد مصدق حسين.

يأتي ذلك كدلالة على أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز الاصول الغير ملموسة وانعكاسها على الاقتصاد العالمي على وجه العموم والاقتصاد الوطني على وجه الخصوص من خلال توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها واحترامها ورعايتها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.