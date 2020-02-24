شيفيلد يونايتد يسعى لتكوين قاعدة جماهيرية في المنطقة العربية

وكالات(صدى):

قال الأمير مساعد بن خالد، رئيس نادي شيفيلد يونايتد، إن فريقه يطمح في تحقيق مستوى أعلى خلال الفترة المقبلة، وأن يكون ضمن أفضل 10 فريق في البريميرليج.

وأوضح أنه يهدف لزيادة القاعدة الجماهيرية لفريقه، داخل المنطقة العربية وفي إنجلترا، خصوصا بعد الأداء القوي الذي يقدمه اللاعبون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري.

وألمح إلى أنه تم وضع خطة خاصة بانتقالات اللاعبين لمدة 4 سنوات، كما يتم التعامل مع كل المباريات على أنها نهائي، ليتم اقتناص 3 نقاط.

وأشار الأمير عبد الله بن مساعد، إلى أنه كان يثق في تحقيق الهلال، للقب دوري أبطال آسيا 2019.