بالصور.. مشعل بن ماجد يكرم رئيس خيركم

نايف السالم(صدى):

كرم محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ، رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي وذلك بمناسبة مشاركة طلاب وطالبات الجمعية في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم وفوزهم بالمراكز الأولى في كافة الفروع.

وأعرب المهندس حنفي عن سعادته بهذا التكريم مشيراً أن ذلك ليس مستغربا من سمو الأمير مشعل بن ماجد المحب للقرآن والراعي لبرامج وأنشطة جمعية خيركم ، فسموه لا يفوت مناسبات تكريم حفظة القرآن الكريم ودعمهم على الدوام.

وبيّن رئيس خيركم أن تشريف طلاب وطالبات خيركم في مسابقات القرآن الكريم وحصولهم على المراكز الأولى – بعد فضل الله تعالى – يعود للجهود الجبارة التي يقوم بها العاملون في الميدان التعليمي ، سائلاً المولى أن يبارك في جهود الجميع وأن يتقبل منهم ليكونوا من أهل الخيرية لقوله عليه الصلاة والسلام ؛( خيركم من تعلم القرآن وعلمه).