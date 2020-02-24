مصير نور الدين مرابط من مواجهة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، عن مصير اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، من مواجهة النادي الأهلي القادمة؛ لافتة إلى أن اللاعب سيجري فحص الرنين المغناطيسي، اليوم الاثنين، للتأكد من سلامته بعد الإصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية خلال مباراة الحزم.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر طبية، إن إصابة أمرابط، غير مقلقة مبدئيا وسيكون جاهزا للمشاركة في كلاسيكو الأهلي، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ20: ” الجهاز الطبي في النصر، فضل عدم إجراء أمرابط، أمس أي فحص على موضع إصابته إلى حين مرور 24 ساعة لتخفيف الألم ومن ثم التأكد من مدى جاهزيته من عدمها بشكل نهائي ” .

ويأتي نادي النصر في المركز الثاني في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 41 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.