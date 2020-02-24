الغنام يدشن معرضًا لتعزيز القيم لدى الطلاب والطالبات بتعليم الرياض

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم الرياض الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام معرض قيم لتعزيز القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات في أندية الحي الترفيهية وغرسها لدى المجتمع التعليمي والمجتمعي وذلك في نادي القيم بحضور مدير النشاط الطلابي ، ممثل أندية الحي في تعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة .

وذكر مدير نادي القيم الأستاذ شاكر بن عبدالله أبوعباة أن المعرض يشتمل على مجموعة من الفعاليات المختلفة منها معرض القيم وهو البرنامج الرئيسي وورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بأهمية القيم في المجتمعات كما ستقدم عروض مرئية وبرامج ترفيهية .

وبين الأستاذ ” شاكر” أن المعرض على يحتوي على بيانات إحصائية عن جهود تعليم الرياض في تعزيز قيمة النزاهة والمبادرات والبرامج المركزية التي ساهمت في ذلك ويحتوي كذلك على مجموعة من الصور التي تبين جهود الإدارة في تعزيز قيمة التطوع لدى الطلاب والطالبات .

مشيراً إلى أن الزيارات ستخصص في الفترة الصباحية لطلاب وطالبات المدارس ، فيما ستكون الفترة المسائية مخصصة لأندية الحي بنين وبنات علماً أن مدة البرنامج أربعة أسابيع ، داعياً جميع المدارس وأندية الحي للحضور للنادي والاستفادة من المعرض .