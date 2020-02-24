بالصور.. شركة الجبر تعلن إطلاق كيا سيلتوس في المملكة

أميرة خالد(صدى):

أطلقت شركة الجبر التجارية الوكيل الرسمي لسيارات كيا موتوز في المملكة، سيارة كيا سيلتوس في السوق السعودية عقب ظهورها في معرض جدة الدولي للسيارات في ديسمبر الماضي، والتي تمتاز بغطاء المحرك الطويل، والخطوط والحواف القوية والمتطورة على الصدام الأمامي، والخطوط الحادة المضغوطة في جسم السيارة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الشبك الأمامي الواسع “على هيئة أنف النمر” مما يساعد في التعرف عليها على الفور وإستيعاب أنها من سيارات كيا، ولكنها تختلف قليلاً عنها، حيث أنها مزودة بكتف قوي منسجم مع الزجاج المائل نحو الخلف من السيارة، فضلًا عن المصد الخلفي المزود بعادم صوت معدني جميل.

وشملت السيارة مصابيح LED أمامية وخلفية مصممة بشكل معقد ومتطور للغاية، يضفي على السيارة وجود قوي وواثق على الطريق، وللقيادة أثناء النهار، تحتوي السيارة أيضًا على مصابيح LED ومصابيح خلفية تعمل بالنهار ومؤشرات ثلاثية الأبعاد متعددة الطبقات تجعل سيارة كيا سيلتوس واضحة تمامًا أينما كانت، أما بالنسبة للقيادة في الأجواء الضبابية، فقد تم تزويد السيارة أيضًا بمصابيح LED خاصة بذلك.

وتتمتع بخيارات مختلفة من جنوط سبائك الألمنيوم الممتازة المنحوتة بدقة مقاس 16 أو 17 أو 18 بوصة، والتي تكمل أبعاد السيارة، مما يجعلها ذات هيئة ومظهر قوي، كما إنها مزودة بإطارات مقاس 205/60 R16 أو 215/55 R17، فيما تحتوي على نظام شاشة العرض في الزجاج الأمامي بحجم 8.0 بوصة والتي تعرض بشكل مدهش معلومات القيادة ذات الصلة، مثل اتجاهات التنقل التفصيلية ومعلومات سرعة السيارة التي تعرض بشكل متتابع، وذلك على شاشة صغيرة تظهر خلف عجلة القيادة.

وتعمل بمحرك يعمل بنظام الحقن متعدد النقاط (MPI) مكون من 4 اسطوانات بسعة 1.6 لتر مربوطا بناقل حركة آلي بست سرعات، مولدا قوة 123 حصان و 151 نيوتن متر من عزم الدوران و بنظام حقن متعدد النقاط يوفر طاقة استهلاك للوقود تصل الى 16.3 كلم في اللتر الواحد و تستخدم نوعية الوقود 91.

ومن الجدير بالذكر، أن سعر كيا سيلتوس يبدأ من 65,500 ريال حتى الطراز عالي التجهيزات 88,300 ريال ( الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة و لا التسجيل ) و بضمان يصل إلى 5 سنوات / 100,000 كلم.