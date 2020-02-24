3 طالبات تصممن «دراجة ذكية» لكشف الألغام لحماية الجنود

أبو ظبي(صدى):

نجحت 3 طالبات بكليات التقنية العليا بأبو ظبي، في تنفيذ دراجة ذكية تتمكن من كشف الألغام والمعادن، ثم تعطي إشارات حال العثور على الأجسام المراد البحث عنها.

وأوضحت الطالبات سلامة المهيري وفرح الحوسني وشما الذهلي، أن الفكرة لحرصهن على مساعدة الجنود وحمايتهم، حيث أن الدراجة مزودة بجهاز حساس إلكتروني ذكي، يكشف المعادن المختلفة ويتمكن من فحص ومسح مسافة أكثر من 200 متر مربع.

وأعربت الطالبات على هامش «ملتقى الابتكار الدولي»، عن أملهن في أن يتم تبني مشروع التخرج «دراجة ذكية لكشف الألغام والمعادن».