وظائف شاغرة في برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية عن وظائف «ممرض مسجل»، لحملة درجة البكالوريوس في التمريض.

ويشترط أن لا تقل خبرة المتقدم عن سنة في التمريض، في إحدى التخصصات التالية «الجراحة الباطنية، العناية طويلة المدى، العناية المركزة للخدج، العناية المركزة للأطفال، العيادات الخارجية، عمليات اليوم الواحد والمناظير».

وتقدم الوظيفة رواتب تنافسية، وبرنامج تمليك المساكن للسعوديين، وإمكانية تعليم الأبناء في مدارس الهيئة الملكية، وبدل سكن أو سكن عيني مؤثث، وبدل نقل، وبدل تعيين، وإجازة سنوية 36 يوما.

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي هنــــــــــــا .