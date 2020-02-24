جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف محاضرين في تخصص اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي في كلية العلوم والمهن الصحية بالرياض والبرنامج التحضيري في جدة والأحساء.

وأوضحت أنها تحتاج في الرياض وجدة والأحساء، حاصلين على ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education ذكور و إناث، اللغة الإنجليزية؛ بينما تحتاج في الرياض فقطماجستير في أحد تخصصات الحاسب الآليذكور و إناث تخصص الحاسب الآلي.

وأشارت إلى أن على الراغبين والراغبات مِن من تتوفر لديه/لديها المؤهل المطلوب والحاصل/الحاصلة على معدل تراكمي لا يقل عن3.75/5 (تقدير جيد جداً) في درجة البكالوريوس بأحد التخصصات المطلوبة أعلاه أن يقوم/تقوم بتعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة عبر الرابط: هنـــــــــــــا

وقالت أن عليهم انتظار الرد على البريد الإلكتروني، ينتهي يوم الخميس الموافق 15 مارس 2020م؛ فيما يبلغ المتقدمون والمتقدمات بمواعيد المقابلات الشخصية حسب توفر التخصص المطلوب في الكلية والمدنية والمعدلات التراكمية وعدد الوظائف الشاغرة، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف : 011-4295672 ، أو المراسلة من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]​