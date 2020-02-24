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مدرب آرسنال يحاول إقناع أوباميانغ بتمديد عقده

مدرب آرسنال يحاول إقناع أوباميانغ بتمديد عقده
وكالات(صدى):

يحاول ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، إقناع القائد بيير-إيمريك أوباميانغ، بتمديد عقده لما بعد نهاية العام المقبل؛ فيما سجل المهاجم الجابوني البالغ عمره 30 عاما هدفين في فوز آرسنال 3-2 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ويعد أوباميانغ، ضمن المرشحين للانتقال إلى برشلونة؛ ليقول أرتيتا للصحفيين: ” إنهم محقون تماما في رغبتهم في ضمه؛ لأنه لاعب رائع. من الصحيح بالفعل أن الأندية الكبيرة تريده. نتمنى إقناعه بأن هذا المكان هو المناسب له ” .

وتابع: ” إنه أهم لاعب في الفريق ولا شك في تأثيره على الفريق. يجب أن نقنعه بالبقاء معنا “؛ مضيفًا: ” إنه يريد اللعب في أكبر المسابقات مع أفضل اللاعبين. يجب أن نساعده على ذلك. يجب أن يشعر بتحقيق أهدافه ” .

واستطرد المدرب الإسباني:” أنا سعيد جدا معه. إنه يسجل الكثير من الأهداف المهمة كما أنه كقائد يعد مثلا يحتذى للجميع بطريقة أداء واجبه الدفاعي ” .


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