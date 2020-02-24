أشياء تساعد على التئام الجرح بعد الولادة القيصرية

أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن هناك عدة أشياء يمكن فعلها بعد الولادة القيصرية وتساعد على التئام الجرح، ومنها أنه تحتاج المرأة للراحة التامة منعا لحدوث نزيف في البطن.

ويجب تجنب حمل أشياء ثقيلة بعد الولادة، حتى لا تؤثر على الجرح وتزيد من الألم والالتهاب؛ فضلًا عن تناول الأدوية التي يصفها الطبيب في مواعيدها المظبوطة، وذلك للوقاية من الالتهاب والألم وسرعة الشفاء.

ومن الضروري الاهتمام بشرب السوائل الطبيعية باستمرار فهى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وتسريع من التئام الجرح ، كما انها تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميك من الاضطرابات والامساك، والمتابعة مع الطبيب دائما للتأكد من سلامة الجرح وعدم تعرضه للتلوث والالتهاب.

وتعد التغذية السليمة من أهم الطرق التي تساعد على التئام الجروح، وذلك عن طريق تناول الأطعمة الصحية والخضروات والفواكه والبروتين فهي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التي تعزز صحة الجسم.