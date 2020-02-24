تنفيذ حكم الإعدام ضد الإرهابي هشام عشماوي في مصر

القاهرة(صدى):

نفذت مصلحة السجون المصرية، صباح اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق ضابط الجيش السابق هشام عشماوي، المدان بارتكاب عدة أعمال إرهابية.

وجاء تنفيذ الحكم، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون المصرية وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء؛ فيما كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمين نهائيين بتأييد حكمي محكمة الجنايات بإعدام الإرهابي هشام عشماوي.

وأُدين الإرهابي المذكور في قضيتي الفرافرة وأنصار بيت المقدس الثالثة؛ بينما أعيد إلى مصر بعدما اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر العام الماضي في درنة شرقي ليبيا.