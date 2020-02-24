سفارة المملكة في إيطاليا تحذر المواطنين بسبب فيروس «كورونا»

روما(صدى):

حذرت سفارة المملكة في إيطاليا، اليوم الاثنين، المواطنين الموجودين في إيطاليا من السفر إلى بعض البلدات الإيطالية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد بها.

وقالت سفارة المملكة في إيطاليا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏حرصًا على سلامة المواطنين من الزوار والمقيمين في ايطاليا وبناء على ما صدر عن الحكومة الايطالية بشأن الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا في الاقاليم الشمالية (Lombardia، Veneto، Piemonte)، وعزل البلدات التي تفشى بها الفيروس (Cadogno، Casalpusterlengo، Vò Euganeo) ” .

وأضافت: ” ‏تهيب السفارة بالمواطنين الكرام بعدم السفر الى تلك البلدات، وأخذ الحيطة والحذر وإتّباع إجراءات السلامة. وبالإمكان التواصل على هاتف طوارئ شؤون السعوديين على الرقم ٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦ ، او على ايميل السفارة: [email protected] ، والله خير الحافظين ” .