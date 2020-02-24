تركيا تخسر نصف جنودها في رمال ليبيا المتحركة

طرابلس(صدى):

تواجه تركيا خسائر فادحة متتالية، وربما من بينها خسارة جنودها في ليبيا.

وورطت تركيا نفسها عندما حاولت مد نفوذها في ليبيا التي تحتضن 700 ألف كم2، صحراء وشواطئ ممتدة وجبال وقبائل، وترك الجنود في الرمال المتحركة والتي تحتاج جيوشا مدربة.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن تركيا خسرت نصف عدد جنودها تقريبا، بعد سقوط مزيدٍ من الضباط الأتراك، فيما كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب أن الجيش الليبي استهدف مجموعة منهم عند دخولهم إلى العاصمة نحو معسكر الفلاح.