«المسند» : كتلة هوائية باردة ورياح عاتية تقتحم الأجواء غدًا

القصيم(صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن درجة الحرارة ستظل مرتفعة اليوم بشكل لافت مع توغل كتلة هوائية باردة مصحوبة بدءًا من يوم الغد.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر”: ” تظل درجة الحرارة في ارتفاع لافت اليوم، ومن المتوقع يوم غد أن تتوغل كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح عاتية قد تثير الغبار على نطاق واسع شاسع، وعليه كن مستعداً لتبديل اللباس الربيعي بشتوي ” .

وتابع: ” بسبب تصارع كتلتين هوائيتين دافئة وباردة فوق أجواء السعودية، وبسبب الفروقات الحرارية بينهما تتشكل الرياح السطحية عالية السرعة مثيرة الغبار اليوم وتزداد يوم غد الثلاثاء ” .