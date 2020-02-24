نبيل شعيل يرفض الحديث عن كاظم الساهر

أميرة خالد(صدى):

رفض الفنان الكويتي نبيل شعيل، الحديث عن المطرب العراقي كاظم الساهر، لافتًا إلى أنه فنان له جمهوره ومحبوه ومستمعوه، ولكن الحديث عنه أمر غير محبب إلى قلبه.

وقال نبيل شعيل، في مقابلة تلفزيونية له: ” لا أحب الحديث عنه ممكن سكره، لأنه كان هناك فترة خلافات وصارت ولا أود أن أفتح هذا الأمر “، مشددًا على مقدمي البرنامج التلفزيوني بعدم فتح مثل هذه الأسئلة معه، لأنه لن يخوض فيها.

واعترض نبيل شعيل، خلال مداخلة هاتفية له مع التل المصري، على ما يتم تقديمه في الفترة الحالية عبر السوشيال ميديا والإعلام “إسفافا” غير مقبول، قائلًا أنه لابد من وجود مستوى معين لتقديم فن راقٍ، وترك الأمور التجارية لأصحابها لأنها خاصة بالسوق.

وأوضح الفنان الكويتي: “سويت حجر على أبنائي ووايد من البرامج مانعها عنهم ولازم نسوي كنترول لأن التربية تبدأ من البيت لأننا وصلنا لحالة من الانحطاط لا يعقل وأشياء مؤسفة تدخل بيوتنا “.

وأشار إلى أن القنوات الرسمية للدول فُقدت هذه الفترة لأنها كانت تقدم أعمالا بها قدر من الاحترام للأسرة والمنزل وقيمنا كمسلمين، مبينا أنه لابد أن نبدأ من أنفسنا، لأن الوضح أصبح “مزري” وكمية الإسفاف زائدة.