سعر الذهب يقفز أكثر من 2% بفضل الطلب

وكالات(صدى):

ارتفع الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2013، إذ فاقم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدة دول غير الصين المخاوف من تضرر النمو الاقتصادي العالمي مما حفز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1663.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش وكان قد سجل في وقت سابق من الجلسة 1678.58 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة ارتفع الذهب واحدا بالمئة إلى 1665 دولارا.