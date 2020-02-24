فيلم Fantasy Island يتخطى ميزانيته 3 أضعاف في أسبوعين

واشنطن(صدى):

نجح فيلم الرعب Fantasy Island، في تخطي تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 7 مليون دولار أمريكى، بـ حوالى الـ 3 مرات.

ووصلت إيرادات الفيلم الذي طرح في يوم ١٤ فبراير «عيد الحب» إلى 24 مليون و 961 ألف دولار، في شباك التذاكر حول العالم.

يدور Fantasy Island من حول السيد روارك الغامض، الذي يجعل الأحلام السرية لضيوفه المحظوظين تتحقق في منتجع استوائي فاخر، ولكنه يحتاج منهم القيام ببعض الأشياء لتحقيقه، وحينها يواجهون أمورا مرعبة، وهو من بطولة ماجي كيو، ولوسي هيل، وبورتيا دوبليداي، ومايكل بينيا، ومايكل روكر، وكيم كوتس.