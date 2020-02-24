هيئة الأمر بالمعروف يقيم حلقات نقاش عن أهمية نشر ثقافة (كيف نكون قدوه بلغة القرآن)

إبراهيم الزهراني(صدى):

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة حلقات نقاش تحت عنوان (تفعيل ونشر مبادرات كيف نكون قدوة بلغة القرآن وتعزيز اللغة العربية وسبل نشرها) استهدفت منسوبي هيئات منطقة مكة المكرمة ميدانيين وإداريين.

تطرقت محاورها إلى تعريف منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمبادرات وتحفيزهم على تبنيها والمشاركة الفاعلة في برامجها وفعالياتها والعمل على نجاحها والمبادرة المستمرة على إثرائها من خلال العمل على نشر المبادرات وتوصيفها وتوضيح أهدافها وآثارها المتوقعة في الارتقاء بالعمل الإداري والميداني وكيفية تنفيذ فعالياتها وبرامجها المتعددة.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ سبع حلقات شملت معظم محافظات المنطقة، بحضور رؤساء الهيئات ومساعديهم وعدد كبير من منسوبي الهيئات من ميدانيين وإداريين.

كما أقيمت معارض مصاحبة احتوت على وسائل توجيهية تعريفية متضمة رسائل توعوية عن دور اللغة العربية ومكانتها في الشريعة الإسلامية.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على أهمية التفاعل مع برامج ملتقى مكة الثقافي ومبادراته لما يحظى من دعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه. مشيداً بالمتابعة المستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، واهتمامه بنوعية البرامج المقدمة من فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات إمارة المنطقة والجهات الحكومية الاخرى المحققة لتطلعات حكومتنا الرشيدة أيدها الله.