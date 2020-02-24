باسم سمرة يهاجم محمد رمضان بعد أزمتهما: «الشيطان سايقه»

القاهرة(صدى):

هاجم الفنان المصري باسم سمرة، حديث الفنان محمد رمضان حول واقعة دفعه له في إحدى المناسبات، قائلًا أن الغرور أعمى رمضان مهاجمًا الإعلاميين الذين تناولوا تلك الأمور التافهة من وجهة نظره.

وقال باسم سمرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” : ” أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس ومتربي.. أنا بدعوك لفيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة ونشوف لكن البلطجة دي مش سكتي ” .

وأضاف سمرة: ” محمد رمضان الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك .. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك.. تعالي مناظرة وسيب الجمهور هو اللي يحكم بينا .. لكن ميطلعش على التلفزيون يقلل مني أنا مش عيل صغير ” .

وتجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد رمضان، كان قد قال خلال لقائه ببرنامج ” التاسعة “، المذاع على القناة الأولى الرسمية المصرية، حول دفع باسم سمرة له: ” باسم مكنش في وعيه وعملها وهو ميقصدش، ولو كان في وعيه كنت ناولته بالشمال ” .

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