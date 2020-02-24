تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس «كورونا الجديد» إحداها لمواطن سعودي

خالد الظفيري(صدى):

قالت وزارة الصحة الكويتية، إن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس “كورونا”.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، وحالتهما الصحية طبيعية إلى الآن، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية، ويبلغ من العمر 21 عاما، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض.

وأضافت الوزارة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية، مبينة أنها وبالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.