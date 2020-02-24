«العامة للحبوب» تنتهي من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد هذا العام

الرياض(صدى):

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 2020م بكمية 715 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة من أبريل – يونيو 2020م بواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 360 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 300 ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد معاليه أنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعراً للشحنات المطلوبة, حيث كانت المؤسسة قد تعاقدت خلال العام الماضي على استيراد كمية تقدر بنحو 3.4 مليون طن من القمح المستورد، فيما قامت بشراء كامل الإنتاج المحلي من المزارعين والبالغ بحدود 202 ألف طن، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، ليبلغ اجمالي مشتريات المؤسسة من القمح خلال العام 2019م نحو 3.6 مليون طن.

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني هنــــا .