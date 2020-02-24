بناءً على توجيهات أمير عسير الأمانة تستهدف 10 قرى تراثية في المنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال آل سعود – أمير منطقة عسير- حفظه الله- ومتابعة مستمرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أطلقت اللجنة التنسيقية لأعمال تأهيل القرى التراثية ” والتي تضم كلا من أمارة وأمانة عسير، وهيئة السياحة وهيئة تطوير منطقة عسير ,ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جانبه أوضح المستشار الاداري في إدارة التراث العمراني بأمانة منطقة عسير الأستاذ خالد الهزاع أن مشروع ورش العمل الموجهة لأهالي القري التراثية جدير بالذكر أن هذه الورش تهدف إلى أخذ آراء أهالي القرى التراثية، ومقترحاتهم لتطوير القرى، وعرض إليه تأسيس الجمعيات التعاونية ، والتعريف بالمشروع وتوجيهات القيادة واهتمامها بالتراث العمراني وإعادة الموروث التراثي والخيارات المتاحة امام الأهالي لإدارة الاعمال، والاستثمار داخل القرى، وتميز اختيارات تأسيس الجمعيات التعاونية وعرض تجربة قرية العكاس، كما تطرقت الورشة الى عرض مرئي من فريق اللجنة التنسيقية ، والمكتب الاستشاري عن تطوير القرى وحصر مرئيات ومقترحات الأهالي حول تطوير قراهم وحول طرق تأهيل وتطوير القرى.

مشيراً إلى أن الورشة استهدفت عشر قرى تراثية معنية بالتطوير ، وهي قرى العكاس وال ينفع ودارمه وآل خلف والقرية إضافة الى قرى العرين والنجاجير والسرو وغية وآل تاجر وأبان الهزاع ان هذه المنظومة المشكلة من كافة هذه الجهات تعمل بجد لتطوير قرى منطقة عسير، التي سيتم تطويرها إلى جانب عدد من القرى التراثية الأخرى سيتم تطويرها ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضاري من خلال البلديات و ستعيد الحياة لهذه القرى التراثية وساكنيها وأصالة وموروث المنطقة.