نشر : منذ 40 دقيقة 2٬003 1 عربية ودولية استقالة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد من منصبه كوالالمبور(صدى): قدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد. وكان مهاتير محمد تولى 94 عاما تولى منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.
حكيم الزمان[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 8 دقائق
استقاله مهاتير ماعليك حسوفه من يوم صرت بوق لتركيا وقطر ضد بلاد الحرمين الشريفين ولعبو عليك انك قائد المسلمين فشلت واخرتها الهروب بالاستقاله وهذا مصير كل من يقف ضد بلاد الحرمين …. اتمنى عند زيارته للمملكه لاداء العمره او الحج ان لايستقبل من اي مسئول ويعامل مثل اي معتمر او حاج ماليزي ولايستحق ان يعامل كمسئول…. اللذي لايحترم لايحترم