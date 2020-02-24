استقالة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد من منصبه

كوالالمبور(صدى):

قدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد.

وكان مهاتير محمد تولى 94 عاما تولى منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.