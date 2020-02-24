تركي آل الشيخ لرئيس الأهلي المصري: في ظهرك يا خطيب

نواف السالم(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، دعمه للنادي ورئيسه محمود الخطيب، وذلك بعد العقوبات الموقعة ضده بسبب أحداث مباراة السوبر المصري بينه وبين الزمالك.

وعلق آل الشيخ على بيان النادي الأهلي المصري الذي رد فيه العقوبات المقررة، قائلا: في ظهرك يا خطيب، في ظهرك يا أهلي.

وكان النادي الأهلي أعلن رفضه لقرارات لجنة الانضباط، واتهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بعدم الحياد وتأجيج مشاعر الجماهير، كما ذكر في البيان أن الأهلي سيتقدم بشكوى إلى الفيفا.

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