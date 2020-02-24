معضولة تروي معاناتها: القاضي قال لي «اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله»
روت مواطنة، معاناتها مع والدها وشقيقها الذي رفض تزويجها بالشخص الذي رغبت به، ما دفعها لتقديم دعوى عضل.
وأوضحت الفتاة خلال برنامج اتجاهات، أن شقيقها هددها بالقتل في حضور القاضي، مشيرة إلى أنها تزوجت في سن الـ 26 من رجل اختاره لها أهلها، وتطلقت منه.
ولفتت إلى أنها بعد اقترابها من سن الأربعين، أرادت ان تتزوج بالشخص الذي ترغب به، لكن رفض شقيقها، واشارط عليها أن تحول له مبلغا شهريا ليوافق على زواجها.
وأضافت: حتى القاضي نفسه لما رفعت قضية العضل كان يقول لي: كيف تعيقين والدك، اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46712 ] نشر منذ 8 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46712 ] نشر منذ 8 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل
زوزو[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 دقائق
سود الله وجيهطم ي الدواعش زي
اللخونجيه المشكله يقولون كلام صحف والحقيقه الكل واقفين مع الذكور اشباه رجال يزني ويلتطاط تستكر يتخمر يتمخنق والمجتمع المنافق يلمع له اخر من يتكلم انتم ي اشباه رجال الله يمحيكم من الارض
كلكم منافقين 😡 تبون تسجنون
الفتيات وتاكبون حقوقهم وتشوهون صورتهم في مجتمعكم الزباله القذر الاخونجي على ابو أنها هربت والذي منه في قلوبكم مرض فزادكم الله مرضا 😡 الله يلعنكم من فوق سابع سماء