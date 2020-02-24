أول استديو نسائي رياضي يحلل مباراة الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

عرضت قناة «٢٤ العائلة» أول برنامج رياضي نسائي سعودي لتحليل مباريات كرة القدم.

وتقدم البرنامج المذيعة ناهد الأحمد، والتي استهلت البرنامج بتحليل مباراة الكلاسيكو التي جمعت الهلال والاتحاد أمس الأول السبت.

واستضافت الأحمد لاعبتي كرة القدم لمى العنزي، ونجود الزهراني، وتحدثتا عن تفاصيل مواجهة الزعيم والعميد في الدوري، والأحداث التي صاحبت لقاء الكلاسيكو، بإلغاء هدف الاتحاد الذي سجله رومارينهو، وعن ركلة الجزاء التي احتسبت في الوقت بدل الضائع لصالح الهلال، وسجلت عن طريق إدواردو الذي قاد فريقه للفوز والمحافظة على صدارة الدوري.