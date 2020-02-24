سفير قطر في غزة بـ «السيجار» بعد التنكيل بجثة شهيد فلسطيني بجرافة إسرائيلية

ماجد القزيز(صدى):

ظهر السفير القطري في غزة محمد العمادي، في صورة استفزازية للفلسطينيين في ظل محاولته فرض قيود على الفصائل الفلسطينية من أجل الالتزام بالهدوء مع إسرائيل.

وبالتزامن مع الجريمة البشعة على حدود قطاع غزة، حيث قامت جرافة إسرائيلية بالتنكيل بجثمان شهيد فلسطيني بعد إطلاق النار عليه، وتمزيق جسده بواسطة الجرافة، ظهر العمادي مدخنًا السيجار الكوبي.

وربط الفلسطينيون بين التسهيلات التي يقدمها تنظيم الحمدين لقطاع غزة، وبشاعة الجرائم الإسرائيلية ضدهم، كون التسهيلات التي تدفع قطر ثمنها سبباً في تمادي إسرائيل في عدوانها.

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