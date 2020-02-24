«النصر» أول مباراة للمولد بعد انتهاء إيقافه

طلال الغامدي(صدى):

صرح فهد المولد مهاجم فريق الاتحاد الموقوف بسبب تعاطي المنشطات، بأنه قد تكون مواجهة النصر في استاد الجوهرة المشعة في جدة ضمن الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أول مباراة يخوضها بعد انتهاء إيقافه.

وأوضح أنه يتدرب بجدية حاليا، للاستعداد للعودة للتدريبات الجماعية للفريق، وتمنى التوفيق لفابيو كاريلي المدير الفني الجديد للفريق في مسيرته.

يذكر أن قرار إيقاف المولد بسبب تعاطي المنشطات، صدر في مايو 2019.

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