محامي مبارك يؤكد تحسن صحته بعد براءة نجليه

القاهرة(صدى):

أكد محامي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، فريد الديب، أن الحالة الصحية لمبارك تحسنت كثيرا بعد الحكم ببراءة نجليه جمال وعلاء في قضية التلاعب بالبورصة.

وأوضح الديب أن مبارك أجرى عملية جراحية ومازال يخضع لعلاج مكثف في المستشفى ولم يغادرها.

وقال: في ظل ظروفه الصحية وسنه، فهو الآن لا يزال في العناية المركزة لمزيد من العناية.

وكانت محكمة الجنايات المصرية، قضت السبت الماضي، ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة».

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