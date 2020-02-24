قصة حقل «الجافورة» مكمن الملك المؤسس للتخفي قبيل استرداد الرياض

علي القحطاني(صدى):

على خلفية توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بتطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، نستعرض قصة عن الحقل تعود إلى قبل أكثر من 100عامًا.

وكانت الجافورة، مكمنًا للملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله قبيل استرداد الرياض، حيث بقي فيها 50 ليلة قبيل دخوله.

وبحسب مصادر تاريخية، روى الملك عبدالعزيز، أنه بقى بالجافورة، طوال شهر شعبان و20 يوماً من رمضان، حيث كان التحرك من الجافورة في العشرين من رمضان نحو الرياض من عام 1318 ليدخل الرياض في أيام العيد، ويعلن أن الملك لله ثم لعبدالعزيز في صبيحة الفجر الشهيرة، التى شكلت الدولة السعودية الثالثة.

وأخبر الملك عبدالعزيز رفاقه بأنه يقصد الرياض، بعد تلقيه رسالة من والده وابن صباح في الكويت، يطلبون عودته من جديد، وألا يندفع في مغامرة.

لكن الملك رد على حامل الرسالة قائلا: أنا مقصدي الرياض ولا نية لي العودة للكويت، اللي معي يجلس على يميني واللي بيرجع يبقى في مكانه.

يذكر أن حقل الجافورة أكبر حقل للغاز سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

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