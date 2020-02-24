إيران تقتل أكثر من 4 آلاف شخصًا في احتجاجات نوفمبر

وكالات(صدى):

كشفت وثيقة رسمية حصيلة ضحايا قمع النظام الإيراني للمحتجين ضده خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأسفرت انتهاكات النظام الإيراني عن مصرع ما يقرب من 4811 شخصًا تم قتلهم برصاص قوات الأمن.

وذكرت الوثيقة، التى نشرها موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، أن رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني عباس مسجدي آراني، أفاد بأن الضحايا لا يزالون في ثلاجات للموتى بسبب منع المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يترأسه الرئيس حسن روحاني، تسليم جثث القتلى إلى عائلاتهم.

واستنكر آراني قرار المجلس بشأن القتلي، مؤكدًا أن منظمة الطب الشرعي لم تعد قادرة على تحمل إبقاء هذه الجثث في الثلاجات.